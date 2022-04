Été Musical de Barfleur

2022-07-26 – 2022-08-10 Festival de musique classique – 18e édition dans l’église de Barfleur.

Créé en 2005, le festival est organisé par l’Association des amis de l’église de Barfleur, au profit de la rénovation de l’église Saint-Nicolas.

