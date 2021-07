ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN – Récital avec Fériel Kaddour (piano) et Pierre Fleury (piano) Bois-Guilbert, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Bois-Guilbert.

Bois-Guilbert Seine-Maritime

Concert à 18h ou 19h, réservation recommandée, visite du jardin, des expositions, puis pique-nique au soleil couchant.

Horaires : de 18h à 22h, concert à 18h, concert à 19h (jauge maximale de 35 personnes par concert).

Date : dimanche 25 juillet 2021.

Récital avec Fériel Kaddour (piano) et Pierre Fleury (piano).

Programme : deux pianistes pour un piano ! Le concert mêlera pièces solo de Schumann et pièces à quatre mains de Schubert.

Réservation recommandée.

Concert à 18h.

Concert à 19h.

Visite du Jardin des sculptures.

Visite des expositions :

• Exposition au château : « Dénaturaliser, Bouvard et Pécuchet » par le FRAC NORMANDIE labellisée Flaubert 21.

• Exposition de photographies dans le Jardin « Femmes éternelles à travers le monde » par Olivier Martel.

Histoire :

Le Jardin a été créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur et paysagiste, sur ses terres d’enfance, un domaine familial fondé en 1620 par son ancêtre, cousin de Pierre Corneille : soixante-dix de ses œuvres jalonnent une promenade poétique à travers différents espaces paysagers – la mare et son ile, le labyrinthe jardin du cosmos, le cloitre des quatre saisons… autour de bâtiments chapelle, pavillon et château des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le site labellisé Jardin remarquable, Maison des Illustres et Normandie Qualité Tourisme, est géré avec l’aide d’une association d’intérêt général présidée par Jean-Luc de Feuardent.

Chaque année, Stéphanie de Pas, épouse du sculpteur, propose avec l’équipe en place, un programme culturel avec la diffusion d’œuvres d’art, l’organisation de concerts, de stages, etc.

Informations pratiques :

• Prévoir son pique-nique.

• Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire durant la manifestation.

Pour plus d’informations voir le site internet : https://www.lejardindessculptures.com.

Billetterie en ligne sur Dartngo : https://www.dartngo.fr/public/search?q=Guilbert.

jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr +33 2 35 34 86 56 http://www.lejardindessculptures.com/

