Été musical au Jardin des sculptures – 4e édition

Été musical au Jardin des sculptures – 4e édition

1108 Route d’Heronchelles Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert Bois-Guilbert Seine-Maritime Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert 1108 Route d’Heronchelles

2023-07-09 18:00:00 – 2023-07-09

Bois-Guilbert

Seine-Maritime

Programmation élaborée avec Fériel KADDOUR, pianiste et musicologue.

Avec Marina CHICHE, le Poème Harmonique hors les murs « Nouvelles Voix en Normandie », Jeanne COPPEY, Jean GUILLAUMONT, Olivier PEYREBRUNE et autres musiciens.

Réservation et billetterie en ligne recommandées.

contact@lejardindessculptures.com +33 2 35 34 86 56

dernière mise à jour : 2023-02-25 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité