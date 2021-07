Bois-Guilbert Bois-Guilbert Bois-Guilbert, Seine-Maritime Été musical au jardin – Concert et nocturne au jardin Bois-Guilbert Bois-Guilbert Catégories d’évènement: Bois-Guilbert

Été musical au jardin – Concert et nocturne au jardin Bois-Guilbert, 1 août 2021-1 août 2021, Bois-Guilbert. Été musical au jardin – Concert et nocturne au jardin 2021-08-01 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-01 22:00:00 22:00:00

Bois-Guilbert Seine-Maritime Bois-Guilbert Le jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, vous concocte un » Eté musical au Jardin » avec un concert tous les dimanches à 18h du 18 juillet au 15 août.

Avec Cyril Brun Chef d’orchestre à Rouen et l’ensemble Boieldieu. Au programme :

– concert au jardin et au château

-Pique-nique possible ensuite (apporter son pique-nique) au soleil couchant

-… jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr +33 2 35 34 86 56 http://www.lejardindessculptures.com/ Le jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, vous concocte un » Eté musical au Jardin » avec un concert tous les dimanches à 18h du 18 juillet au 15 août.

Un accès au jardin comme on en rêve… en présence de Jean-Marc et Stéphanie de Pas. Il est conseillé d’arriver avant 17h45. dernière mise à jour : 2021-03-11 par

