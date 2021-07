Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc, Saône-et-Loire Eté musical Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc Catégories d’évènement: Anzy-le-Duc

Saône-et-Loire

Eté musical Anzy-le-Duc, 8 août 2021, Anzy-le-Duc. Eté musical 2021-08-08 – 2021-08-08 Le Bourg Eglise romane

Anzy-le-Duc Saône-et-Loire Anzy-le-Duc EUR 20 20 L’ensemble vocal Meridianu interprète des polyphonies et musiques de la Corse. Il restitue l’authenticité des mélodies d’autrefois, qu’il s’agisse de chants religieux ou profanes. Mais les quatre chanteurs du groupe ajoutent à leur répertoire des créations, dans une démarche d’ouverture au temps présent et au monde. Les artistes :

Jean-Antoine Orticoni : une voix chaude qui donne toute la rythmique du chant par ses arabesques dites « riuccata ».

Marc de Lanfranchi : passionné de musique depuis l’enfance, il soutient la richesse musicale du groupe.

Joseph Gras : guitariste à la voix puissante et chaude.

