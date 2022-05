Eté musical – 5 membres de l’orchestre de Paris dont Delphine Biron

Eté musical – 5 membres de l’orchestre de Paris dont Delphine Biron, 4 septembre 2022, . Eté musical – 5 membres de l’orchestre de Paris dont Delphine Biron

2022-09-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-04 – par l’association Été musical de Sully sur Loire –

– avec le soutien de la Communauté de communes du Val de Sully – Pour ce concert, Delphine Biron accompagnée par 4 autres musiciens mettront à l’honneur Haydn et Schubert. – par l’association Été musical de Sully sur Loire –

– avec le soutien de la Communauté de communes du Val de Sully – Pour ce concert, Delphine Biron accompagnée par 4 autres musiciens mettront à l’honneur Haydn et Schubert. DELPHINE BIRON dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville