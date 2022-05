Eté Métropolitain Bordeaux, 16 juillet 2022, Bordeaux.

Eté Métropolitain Bordeaux

2022-07-16 – 2022-08-28

Bordeaux 33100

Du 16 juillet au 28 août 2022, savourez votre Été avec de nombreux artistes partout dans la Métropole Bordelaise !

Chaque été, la métropole bordelaise sort l’art et la culture de ses lieux dédiés. Plus d’une centaine de rendez-vous s’essaiment au fil des mois de juillet et août sur les 28 communes de la Métropole. Ils quadrillent le territoire de spectacles, concerts, ou lectures, dansent aux stations de tram, chantent sur la Garonne, se piquent d’art contemporain, se baladent à vélo et télescopent de toute part un quotidien qu’ils réenchantent.

Tout le monde est le bienvenu dans ces vacances culturelles estivales où il devient urgent de ne pas se presser et de voir son quotidien se dépayser.

Car le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouvelles destinations mais à avoir de nouveaux yeux.

