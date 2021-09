Arles Boulodrome Daillan Arles, Bouches-du-Rhône été indien(s) : BBQ géant Boulodrome Daillan Arles Catégories d’évènement: Arles

A l’occasion du festival été indien(s), le samedi 25 septembre a lieu un BBQ Géant. Au programme : grillades, tournoi de pétanque et concert funk. Réservation sur le site de l’Office de tourisme d’Arles : [https://arlestourisme.tickeasy.com/fr-FR/familles?famillesParentes=1834150131520400000](https://arlestourisme.tickeasy.com/fr-FR/familles?famillesParentes=1834150131520400000) Plus d’informations sur le site du festival : eteindiens.com

A l'occasion du festival été indien(s), le samedi 25 septembre a lieu un BBQ Géant. Au programme : grillades, tournoi de pétanque et concert funk. Réservation auprès de l'Office de tourisme d'Arles Boulodrome Daillan 36 Av. Edouard Herriot, 13200 Arles

