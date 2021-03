Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Eté indien(s) Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Eté indien(s), 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Arles. Eté indien(s) 2021-09-16 – 2021-10-03

Arles Bouches-du-Rhône Du 16 septembre au 3 octobre, le festival et marché de collectionneurs s’invite partout dans la ville d’Arles, passant de lieux en lieux et de tables en tableaux, pour 15 jours de festivités qui font durer l’été. Le thème de cette année ? « Midi » Du 16 septembre au 3 octobre, le festival et marché de collectionneurs s’invite partout dans la ville d’Arles, +33 6 22 32 26 89 Du 16 septembre au 3 octobre, le festival et marché de collectionneurs s’invite partout dans la ville d’Arles, Du 16 septembre au 3 octobre, le festival et marché de collectionneurs s’invite partout dans la ville d’Arles, passant de lieux en lieux et de tables en tableaux, pour 15 jours de festivités qui font durer l’été. Le thème de cette année ? « Midi »

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Ville Arles