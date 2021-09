Été Indé 2021: Oslo Tropique / Rock Pau, 15 septembre 2021, Pau.

Été Indé 2021: Oslo Tropique / Rock 2021-09-15 19:00:00 – 2021-09-15 Place Georges Clemenceau Place Clemenceau

Pau Pyrénées-Atlantiques

Oslo Tropique, c’est un oxymore qui jongle entre la froideur et la chaleur, des riffs de guitare à l’américaine et une plume incisive et engagée. Cette nouvelle formation revendique un rock brut en français et délivre une musique qui retentit comme un signal d’alarme sur des phénomènes qui nous concernent tous de près ou de loin. Au-delà d’un penchant contestataire indéniable, le regard du groupe oscille entre réalisme désabusé kafkaïen et absurde psyché-délique à la Prévert.

Oslo Tropique, jeu de mot climatique (qui ne le sera peut- être plus demain), aborde des thématiques typiquement liées à la décadence du XXI ème siècle : la (sur)consommation, la dépendance tech-nologique, notre course effrénée à la poursuite d’objectifs toujours plus hauts que les précédents, le dépassement de soi…

+33 5 59 27 27 08

Olso Tropique

dernière mise à jour : 2021-09-06 par