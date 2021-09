Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Été Indé 2021: Le Bal Chaloupé / Musique du Monde Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques Le Bal Chaloupé s’est construit autour d’une féroce volonté de faire danser, remuer, gigoter. Il faut que ça bouge, il faut que ça transpire. Ce groupe issu du parti Collectif, prend forme en 2016. Il est très actif sur la scène bordelaise.

Chaque bal devient vite un rendez-vous, une ode à la danse, au jeu et à la transe.

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse La Centrifugeuse Avenue de l'Université Ville Pau lieuville 43.31347#-0.36739