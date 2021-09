Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Été Indé 2021: Camilo K-Bra et DJ / Saxophoniste et clarinettiste Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Été Indé 2021: Camilo K-Bra et DJ / Saxophoniste et clarinettiste Pau, 18 septembre 2021, Pau. La Forge Moderne 19 Avenue Gaston Lacoste

Camilo K-bra est un saxophoniste et clarinettiste originaire de Colombie. Afin de créer et embarquer le public dans une ambiance chaleureuse, il puise à travers ses influences latino-américaines, jazz et funk ainsi que dans l'improvisation. Camilo K-bra présentera son set à la Forge Moderne accompagné d'un DJ. Une formule originale à ne pas manquer !

