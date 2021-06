ÉTÉ ESSENTIEL – IRÈNE DRESEL + RAG + CHLOÉ + INÈS AUFFRAY – CAMPO SANTO Campo Santo, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Orléans.

ÉTÉ ESSENTIEL – IRÈNE DRESEL + RAG + CHLOÉ + INÈS AUFFRAY – CAMPO SANTO

Campo Santo, le vendredi 9 juillet à 19:00

OÉ + INÈS AUFFRAY VENDREDI 9 juillet | 19h Campo Santo d’Orléans OUVERTURE BILLETTERIE LE 14/06/21 Abonné Astro : 6€ / Prévente : 8€ / Sur Place : 10€ Infos et billetterie : [www.lastrolabe.org](http://www.lastrolabe.org) _________________________________ ► IRÈNE DRESEL Techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, voilà comment décrire en quelques mots le monde d’Irène Drésel. Un monde hypnotique dans lequel BPM langoureux et sportifs côtoient des mélodies cristallines, déjouant ainsi les attentes de plus d’un auditeur du genre. Artiste polymorphe ayant quitté la frénésie parisienne pour le calme de la campagne, Irène Drésel soigne son univers jusque dans les moindres détails, comme en témoignent sur scène les roses qui surplombent avec grâce l’acier froid de ses machines. Si Irène Drésel compose seule, elle s’accompagne en live d’un percussionniste, Sizo Del Givry, agrémentant ainsi d’une aura certaine cette singularité visuelle. Une formule en binôme qui toutefois n’exclut pas de temps à autre l’intervention ponctuelle d’autres invités. ► CHLOÉ Chloé a indubitablement emmené toute une génération sur son terrain de jeu de musiques électroniques qui ne se limitent pas à la techno et au club. Elle est compositrice, et composer c’est développer une idée artistique, dont l’électronique décuple les possibles, tout en sachant quand un morceau est terminé. La gageure est de parvenir à conserver cette certitude malgré les doutes qui affleurent au long du processus créatif. C’est précisément de ce questionnement intérieur, de cette contradiction et des décisions qui permettent de la résoudre, que se nourrit Chloé. ► RAG Dj résidente et programmatrice du collectif Barbi(e)turix et des soirées WET FOR ME, Rag aime mêler les genres et mixer les influences. Ses sets aux sonorités house et minimal sont aussi survoltés que son collectif qui se présente comme l’un des fiers représentants de la scène electro queer et lesbienne parisienne. Depuis 2004, elle s’associe à de nombreux scénographes, graphistes, musicien.ne.s et organise les soirées les plus inventives du circuit underground parisien tout en collaborant avec des artistes internationaux, de Peaches à Ellen Allien, Miss Kittin à Red Axes ou Chloé. ► INÈS AUFFRAY Pour lancer les hostilités, nous avons demandé au collectif Fusion Estival de faire appel à un de leur talent Danseuse de formation et passionnée de musique en tout genre, Inès se lance maintenant à l’assaut des platines. Malgré son jeune âge, elle compte bien faire ses preuves avec ses dj-sets mélangeant diverses influences dans un seul et unique but : vous faire voyager ________________________ ABONNE-TOI ! 3 Formules au choix : [[https://www.lastrolabe.org/abonnez-vous/](https://www.lastrolabe.org/abonnez-vous/)](https://www.lastrolabe.org/abonnez-vous/) Profitez du tarif “abonné” pour les concerts organisés par l’Astrolabe ! LA CARTE SOLO (RÉDUIT : 10€ / PLEIN : 20 €) LA CARTE DUO – 30€ LE KIT FAMILLE – 40€ _________________________________ L’Astrolabe Bd Jean Jaurès (3ème étage du complexe du Baron) 45000 ORLÉANS

IRÈNE DRESEL + RAG + CHLOÉ + INÈS AUFFRAY – VENDREDI 9 juillet | 19h – OUVERTURE BILLETTERIE LE 14/06/21 Abonné Astro : 6€ / Prévente : 8€ / Sur Place : 10€ – Infos et billetterie : www.lastrolabe.org

Campo Santo Campo Santo, orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T23:59:00