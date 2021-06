ÉTÉ ESSENTIEL – FEU! CHATTERTON + LENT – CAMPO SANTO Campo Santo, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Orléans.

Campo Santo, 45000 Orléans Jeudi 8 juillet | 19h OUVERTURE BILLETTERIE LE 14/06/21 Abonné Astro : 22€ / Prévente : 27€ / Sur Place : 30€ Infos et billetterie : [www.lastrolabe.org](http://www.lastrolabe.org) _________________________________ ► FEU! CHATTERTON Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : Palais d’argile, grandiose fresque cyberpunk pour les temps confinés, pamphlet adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et ode lumineuse à la Nature et à la transcendance. Ce Palais d’argile porte bien joliment son nom : c’est un récit labyrinthique, mouvant comme les sables, dans lequel on ne cesse de s’empêtrer, de mourir et de renaître à soi. S’il ouvre des portes ce n’est que pour mieux nous recracher dans le creux de sa houle, nous perdre dans ses dédales fantasmagoriques. ► LENT Lent est né de l’envie de ne pas s’affoler du tempo, d’étreindre le temps, d’en chérir chaque fraction pour qu’il s’étire, s’étire, s’étirre, s’étirrrrre et ainsi s’offrir, peut-être, à terme, une once d’éternité… ou à tout le mieux, quelque schmilblick intérieur pour qui voudra bien se laisser prendre au jeu. Le groupe suit un bus nommé « basse-batterie » et opère dans la progressivité de ballades plus ou moins apaisées. L’amplification est généreuse, et guitare et souffles tempèrent ou vocifèrent au gré des climats. La musique se construit geste après geste, couche après couche, et la voix y roule en lame de fond, en quête de quelque langueur flamboyante. Les chansons sont dites, sans couplets ni refrains, dans une économie de moyens, pour frayer au plus près des mots, et jouer du sens et des non-sens ouverts par les sonorités de la langue. Et rendre à Bernard, ce qui est à Bernard, dans l’éclat de la fêlure, et des commodités d’usage de sa divine majesté la pop-music de demain la veille. ________________________ ⚡️ ABONNE-TOI ! ⚡️ 3 Formules au choix : [[https://www.lastrolabe.org/abonnez-vous/](https://www.lastrolabe.org/abonnez-vous/)](https://www.lastrolabe.org/abonnez-vous/) Profitez du tarif « abonné » pour les concerts organisés par l’Astrolabe ! LA CARTE SOLO (RÉDUIT : 10€ / PLEIN : 20 €) LA CARTE DUO – 30€ LE KIT FAMILLE – 40€ _________________________________ L’Astrolabe Bd Jean Jaurès (3ème étage du complexe du Baron) 45000 ORLÉANS

