Eté du prieuré Saint-Just-Saint-Rambert, 18 septembre 2021, Saint-Just-Saint-Rambert. Eté du prieuré 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-18 23:00:00 23:00:00 Place Madeleine Rousseau Cour du musée des Civilisations

Saint-Just-Saint-Rambert Loire C’est la fête pour ce week end des journées du patrimoine, les festivités s’installent pour l’après midi et la soirée dans la cour du Musée des Civilisations avec du théâtre, de la danse, des concerts… guygiroud@free.fr +33 6 85 04 79 82 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Lieu Saint-Just-Saint-Rambert Adresse Place Madeleine Rousseau Cour du musée des Civilisations Ville Saint-Just-Saint-Rambert