L’Eté du canal fête ses 15 ans sur le canal de l’Ourcq, le canal Saint-Denis et la Seine. Au programme : Concerts flottants, parcs nautiques, croisières festives, navettes fluviales à 1€… L’Eté du canal fête ses 15 ans, du 9 juillet au 14 août Pour ses 15 ans, l’Eté du Canal vous a concocté une édition plus festive et animée que jamais. Croisières spectacles, street art, patrimoine ou électro viennent enflammer les canaux tout l’été. Les concerts flottants feront chalouper les rives, les parcs nautiques vibrer les berges du canal de l’Ourcq, du canal Saint-Denis et de la Seine. Et pour relier les plages ? Les fameuses navettes fluviales à 1€ sont de retour. 15 ans, c’est là que tout commence ! Contact : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/ https://www.facebook.com/eteducanal https://www.facebook.com/eteducanal https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/

