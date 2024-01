Eté culturel Rouvrir le monde, avec toi Galerie Château de Servières Marseille 4e Arrondissement, jeudi 25 janvier 2024.

Eté culturel Rouvrir le monde, avec toi Galerie Château de Servières Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cette exposition de restitution donne l’opportunité pour les artistes de présenter le travail réalisé pendant l’été au regard de leur pratique.

Lancé en 2020, l’été culturel est une opération nationale du Ministère de la Culture visant à soutenir des propositions artistiques et culturelles ayant lieu entre juin et octobre. La DRAC PACA la décline en résidences d’artistes Rouvrir le Monde afin de relier Culture et Loisirs pour tous proposant des démarches participatives artistiques et culturelles menées par des artistes sur leur territoire.



Le Château de Servières coordonne les résidences d’artistes, fort de ses partenariats avec les centres socioculturels. En 2023, 22 projets ont été accompagnés. Cette exposition de restitution donne l’opportunité pour les artistes de présenter le travail réalisé pendant l’été au regard de leur pratique.



Exposition en hommage à Hélène Lorson, conseillère action culturelle et territoriale en charge des Bouches-du-Rhône, dont le soutien, l’investissement et l’exigence ont contribué à la mise en oeuvre et au succès du dispositif et des restitutions Rouvrir le Monde, Eté culturel.



Un dispositif de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Ministère de la Culture



Nina Almberg Margaux Sirven Hélène Bellanger Sophie Blet Clara Devret Suzon Pinard Kiana Hubert-Low Alexandre Kato Marine Le Thellec Elsa Martinez Aurélien Meimaris Elvire Ménétrier Delphine Mogarra Rita Parker Léonard Rachex Laurine Schott Célia Trémori .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25

fin : 2024-03-23



L’événement Eté culturel Rouvrir le monde, avec toi Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-22 par Ville de Marseille