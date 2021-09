Eté culturel de Valmondois Mairie de Valmondois, 11 septembre 2021, Valmondois.

Eté culturel de Valmondois

du samedi 11 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Valmondois

Valmondois, commune de 1250 habitants du Vexin ([www.valmondois.fr](http://www.valmondois.fr)) encourage l’expression artistique et culturelle. La municipalité propose un programme pour l’été culturel en présentant à projet avec 2 volets complémentaires : **Le 1er volet**, conçu et réalisé par une vidéaste valmondoisienne, et faisant appel à plusieurs artistes du village est un **Festival numérique**, du type mini “Atelier des Lumières”, montrant comme une promenade immersive, des photos retravaillées de paysages et de forêts patrimoniales du Vexin. Ce spectacle est prévu pour être inauguré au cours des journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021 dans la salle municipale “Foyer Honoré Daumier”. **Chacun pourra ainsi partager et vivre notre Patrimoine commun.** Ensuite le spectacle pourra partir “en tournée” dans les villages du Vexin et du Val d’Oise qui en feront la demande. Il pourra aussi être adapté. A Valmondois se trouve la Villa Daumier, lieu d’exposition d’art contemporain qui assure la visibilité et la promotion de peintres et de plasticiens de photographes, de très grande qualité. L’association des amis de la Villa Daumier, présidée par le Maître verrier et peintre, Michel Guevel, produit et présente 6 expositions par an à un large publique. A la Villa Daumier, à partir du 5 septembre 2021 sera exposée une rétrospective des artistes présents depuis l’ouverture. Un catalogue spécial est édité pour l’occasion. **Le 2ème volet du projet** que nous voulons présenter est relié à cette exposition collective de la Villa Daumier. Il s’agit d’un **travail collectif entre 6 artistes de la Villa Daumier et les enfants de l’école Robert Hoffman.** On accède à Valmondois en 50 mn depuis Paris, soit par la route, A 15 A115, soit par le train direct Paris Nord, ligne H, ce qui permet de promouvoir ces évènements au-delà du cercle des villages alentours.

Entrée libre. Réservation possible en mairie au 01.34.73.06.26

Promenade numérique immersive dans le Vexin

Mairie de Valmondois 28 Grande rue, Valmondois 95760 Valmondois Val-d’Oise



2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00