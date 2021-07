Paris L'Institut du Monde Arabe Paris Été culturel 2021 | Rûmi, lecture musicale L’Institut du Monde Arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 18h30 à 20h

gratuit

Dans le cadre de l’« Été culturel 2021 », Sarah Jalabert (récitante) et Birgit Yew von Keller (violoncelle et chant) proposent une lecture musicale de poèmes du grand mystique soufi du XIIIe siècle Rûmî. Rendez-vous sur le parvis de l’IMA les 27, 28, 29 et 30 et 31 juillet à 18h30. Rûmî. Lecture musicale (60′) Immersion entre Quatrains, Odes mystiques et Mathnawî Récitante Sarah Jalabert Violoncelle et chant Birgit Yew von Keller Choix des textes et montage Sarah Jalabert Création musicale Birgit Yew von Keller Djalâl al-Dîn Rûmî (1207-1273) n’est pas seulement un grand penseur mystique et maître spirituel (Mawlânâ, « notre Maître »), mais aussi un merveilleux poète. Sa poésie, en particulier ses Quatrains, expriment toutes les nuances des états spirituels : désir, passion, nostalgie, rêve, mélancolie, amour… Dans ce spectacle, les Quatrains sont majoritaires, mais parfois prolongés par des poèmes extraits des Odes mystiques et du Mathnawî. Aperçu de la création Avec le soutien de la Mairie de Paris, dans le cadre de l’Été culturel Concerts -> Classique L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

Institut du monde arabe https://www.imarabe.org/fr

