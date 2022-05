Eté actif : Yoga en pleine nature Saint-Aquilin, 30 juillet 2022, Saint-Aquilin.

Eté actif : Yoga en pleine nature Saint-Aquilin

2022-07-30 – 2022-07-30

Saint-Aquilin 24110 Saint-Aquilin

Balade bien-être en pleine nature. Destiné à s’évader en lâchant prise, le parcours sera jalonné de stations de yoga postural. Accessible à tous à partir de 12 ans. Tapis fourni. Prévoir tenue souple et confortable, chaussures de sport et gourde.

2 sessions : 10h30-12h et 17h30-19h. RDV Parking de l’école. Repli en salle en cas de mauvais temps. 5 €/pers, réservation conseillée (ouverture des inscriptions en juin)

Office de Tourisme St Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11

Saint-Aquilin

