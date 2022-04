Eté actif – VTT électrique Sarlande, 22 juillet 2022, Sarlande.

Eté actif – VTT électrique Sarlande

2022-07-22 09:30:00 – 2022-07-22 11:30:00

Sarlande Dordogne Sarlande

EUR 12 Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon ! Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans ou 1,35m.

Tarif 12€, réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Paiement à la réservation. Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription !

©Naturellement Périgord

Sarlande

dernière mise à jour : 2022-04-07 par