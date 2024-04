Été actif VTT électrique Coulaures, vendredi 16 août 2024.

Grâce au VTT électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon ! Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans ou 1,35m.

Tarif 12€, réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation.

Paiement à la réservation (chèque ou espèces). Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription ! .

Début : 2024-08-16 16:00:00

fin : 2024-08-16 18:00:00

Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

