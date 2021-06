Eté actif – VTT électrique – Copie Saint-Martin-de-Fressengeas, 20 août 2021-20 août 2021, Saint-Martin-de-Fressengeas.

Eté actif – VTT électrique – Copie 2021-08-20 09:30:00 – 2021-08-20 11:30:00

Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne Saint-Martin-de-Fressengeas

Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon ! Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert aux enfants à partir de 9 ans. Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription !

pixabay

