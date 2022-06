Eté actif – Vélo électrique Lalinde, 30 juillet 2022, Lalinde.

Eté actif – Vélo électrique Cycl’Hope 6 Boulevard de Stalingrad Lalinde

2022-07-30 – 2022-07-30 Cycl’Hope 6 Boulevard de Stalingrad

Lalinde 24150

Initiation vélo électrique sur la voie verte de Lalinde, encadré par un professionnel. Seul, en couple, ou en famille, la randonnée vélo est devenue ces dernières années un rendez-vous touristique incontournable, et lorsque la technologie vous apporte en plus un confort associé à la découverte de nouveaux territoires, on ne peut qu’en profiter pleinement. Groupe de 10 pers maximum (9h00 à 10h30 et 10h30 à 12h00) à partir de 13 ans pour le VTC taille min 1m50 . Tarif : 8 euros.

Initiation vélo électrique sur la voie verte de Lalinde, encadré par un professionnel. Seul, en couple, ou en famille, la randonnée vélo est devenue ces dernières années un rendez-vous touristique incontournable, et lorsque la technologie vous apporte en plus un confort associé à la découverte de nouveaux territoires, on ne peut qu’en profiter pleinement. Groupe de 10 pers maximum (9h00 à 10h30 et 10h30 à 12h00) à partir de 13 ans pour le VTC taille min 1m50 . Tarif : 8 euros.

Initiation vélo électrique sur la voie verte de Lalinde, encadré par un professionnel. Seul, en couple, ou en famille, la randonnée vélo est devenue ces dernières années un rendez-vous touristique incontournable, et lorsque la technologie vous apporte en plus un confort associé à la découverte de nouveaux territoires, on ne peut qu’en profiter pleinement. Groupe de 10 pers maximum (9h00 à 10h30 et 10h30 à 12h00) à partir de 13 ans pour le VTC taille min 1m50 . Tarif : 8 euros.

MC Grasseau – OT de Bergerac

Cycl’Hope 6 Boulevard de Stalingrad Lalinde

dernière mise à jour : 2022-05-27 par