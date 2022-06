ÉTÉ ACTIF – Vélo électrique, 21 juillet 2022, .

ÉTÉ ACTIF – Vélo électrique

2022-07-21 – 2022-07-21

EUR 8 8 Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au vélo électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon ! Activité encadrée par un guide touristique.

8 personnes maximum par groupe. À partir de 12 ans (et en fonction de la taille !). Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription !



RDV au magasin Good Turn Cycles.

Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au vélo électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon ! Activité encadrée par un guide touristique.

8 personnes maximum par groupe. À partir de 12 ans (et en fonction de la taille !). Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription !



RDV au magasin Good Turn Cycles.

Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au vélo électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon ! Activité encadrée par un guide touristique.

8 personnes maximum par groupe. À partir de 12 ans (et en fonction de la taille !). Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription !



RDV au magasin Good Turn Cycles.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par