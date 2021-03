Léguillac-de-l'Auche Léguillac-de-l'Auche Dordogne, Léguillac-de-l'Auche Eté actif : trottinette électrique tout terrain Léguillac-de-l'Auche Catégories d’évènement: Dordogne

Léguillac-de-l'Auche

Eté actif : trottinette électrique tout terrain, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Léguillac-de-l'Auche. Eté actif : trottinette électrique tout terrain 2021-07-23 – 2021-07-23

Léguillac-de-l’Auche Dordogne Léguillac-de-l’Auche Initiation et balade en trottinette électrique tout terrain sur les chemins de la commune. Accessible à partir de 12 ans. Prévoir tenue adaptée (pantalon long) et chaussures fermées.

RdV : bourg. Tarif : 10 € / personne. Sur réservation.

Office de Tourisme Saint-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11 Initiation et balade en trottinette électrique tout terrain sur les chemins de la commune. Accessible à partir de 12 ans. Prévoir tenue adaptée (pantalon long) et chaussures fermées.

Office de Tourisme Saint-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11 Initiation et balade en trottinette électrique tout terrain sur les chemins de la commune. Accessible à partir de 12 ans. Prévoir tenue adaptée (pantalon long) et chaussures fermées.

Office de Tourisme Saint-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11 Initiation et balade en trottinette électrique tout terrain sur les chemins de la commune. Accessible à partir de 12 ans. Prévoir tenue adaptée (pantalon long) et chaussures fermées.

RdV : bourg. Tarif : 10 € / personne. Sur réservation.

Office de Tourisme Saint-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11 randos de Nico

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Léguillac-de-l'Auche Autres Lieu Léguillac-de-l'Auche Adresse Ville Léguillac-de-l'Auche