2022-07-22 – 2022-07-22

Léguillac-de-l’Auche 24110 Léguillac-de-l’Auche

Initiation et balade sur chemins en trottinette électrique tout terrain.

A partir de 12 ans.

Tenue adaptée et chaussures fermées obligatoires.

2 sessions : 17h-18h30 et 18h30-20h, départ du stade.

Tarif : 10 € / pers. Sur réservation (ouverture des inscriptions en juin)

Office de Tourisme St-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11

Léguillac-de-l’Auche

