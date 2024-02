Eté actif: trottinette électrique Brantôme en Périgord, mercredi 14 août 2024.

Eté actif: trottinette électrique Brantôme en Périgord Dordogne

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir.

Ouvert aux personnes à partir de 12 ans. 8 personnes maximum.

Tarif 9 euros

Réservation au 05 53 05 80 63

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 10:45:00

fin : 2024-08-14 12:00:00

Jardin des Moines

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine brantome@perigord-dronne-belle.fr

L’événement Eté actif: trottinette électrique Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2024-02-22 par Val de Dronne