ETE ACTIF : Trottinette électrique à Prigonrieux Prigonrieux, 2 août 2021-2 août 2021, Prigonrieux.

ETE ACTIF : Trottinette électrique à Prigonrieux 2021-08-02 – 2021-08-02 Domaine de la Cardinolle 39 Route de la Cardinolle

Prigonrieux Dordogne

Trottinette électrique tout terrain / Rosette : La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Une découverte des producteurs de vin rosette vous sera proposée sur le parcours. Rencontrez les producteurs de vin Rosette et partagez avec eux leur savoir-faire ainsi que leur passion. Ils vous feront visiter leurs exploitations et déguster leurs produits.

Ouvert aux personnes à partir de 12 ans. 8 personnes maximum par groupe. Chaussures fermées obligatoires.

Cette activité est gérée par Les Randos de Nico de Monsieur Nicolas MELONI

INSCRIPTION OBLIGATOIRE A L’OFFICE DE TOURISME DE BERGERAC – QUAI CYRANO POUR CHOISIR VOTRE CRENEAU HORAIRE (14h à 15h, 15h à 16h, 16h à 17h).

dernière mise à jour : 2021-04-15 par