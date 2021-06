Vitrac Vitrac Dordogne, Vitrac Été actif : Traversée de la Dordogne dans un filet Vitrac Vitrac Catégories d’évènement: Dordogne

Vitrac Dordogne Vitrac Une traversée de la rivière Dordogne dans les airs, ça vous tente ?

Une expérience unique pour les petits comme les grands. Vous ne traverserez pas la rivière à la nage, ni en canoë, mais bien dans un filet géant à 12 mètres de haut au-dessus de l’eau.

Venez goûter au frisson de l’aventure ! Sensations garanties !

Accessible à tous à partir de 8 ans.

Chaussures fermées obligatoires.

Créneau de 1h. 20 personnes par groupe.

Une navette viendra vous chercher au départ de l’animation au parking de la base de canoës pour vous amener sur l’autre rive. Vous prendrez ensuite le filet pour faire la traversée et regagner le bon côté de la Dordogne.

