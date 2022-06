Eté actif : Tir à l’Arc St André d’Allas Proissans Proissans Catégories d’évènement: Dordogne

Proissans

Eté actif : Tir à l’Arc St André d’Allas Proissans, 5 août 2022, Proissans. Eté actif : Tir à l’Arc St André d’Allas

Stade Proissans Dordogne

2022-08-05 – 2022-08-05 Proissans

Dordogne Proissans EUR 7 Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc.

Ouvert à tous, à partir de 8 ans. Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc.

Ouvert à tous, à partir de 8 ans. +33 5 53 31 45 45 Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc.

Ouvert à tous, à partir de 8 ans. Proissans

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Proissans Autres Lieu Proissans Adresse Stade Proissans Dordogne Ville Proissans lieuville Proissans Departement Dordogne

Proissans Proissans Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/proissans/

Eté actif : Tir à l’Arc St André d’Allas Proissans 2022-08-05 was last modified: by Eté actif : Tir à l’Arc St André d’Allas Proissans Proissans 5 août 2022 Stade Proissans Dordogne

Proissans Dordogne