Eté actif – tir à l’arc Saint-Germain-des-Prés, 23 juillet 2022, Saint-Germain-des-Prés.

Eté actif – tir à l’arc Saint-Germain-des-Prés

2022-07-23 – 2022-07-23

Saint-Germain-des-Prés Dordogne Saint-Germain-des-Prés

Venez tester votre adresse et votre concentration avec un arc et des flèches ! Activité pour petits et grands, sur cible et sur ballons !

Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans.

Tarif 2€ les 10 flèches – inscription et paiement sur place.

Naturellement Périgord

Saint-Germain-des-Prés

dernière mise à jour : 2022-04-08 par