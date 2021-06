Castels et Bézenac Castels et Bézenac CASTELS ET BEZENAC, Dordogne Été actif : Tir à l’arc Castels et Bézenac Castels et Bézenac Catégories d’évènement: CASTELS ET BEZENAC

Dordogne

Été actif : Tir à l’arc Castels et Bézenac, 3 août 2021-3 août 2021, Castels et Bézenac. Été actif : Tir à l’arc 2021-08-03 16:00:00 – 2021-08-03 17:30:00 Salle des fêtes Finsac

Castels et Bézenac Dordogne Castels et Bézenac Découverte et initiation au tir à l’arc. Un mélange de concentration, d’adresse et de précision. Saurez-vous maîtriser ce sport ancestral ?

Rendez-vous devant la salle des fêtes de Castels à 16h00.

Ouvert à tous à partir de 8 ans.

12 personnes maximum par groupe.

Détails Catégories d'évènement: CASTELS ET BEZENAC, Dordogne