Ete actif – téléski nautique Angoisse Angoisse Catégories d’évènement: Angoisse

Dordogne

Ete actif – téléski nautique Angoisse, 14 juillet 2022, Angoisse. Ete actif – téléski nautique Angoisse

2022-07-14 09:00:00 – 2022-07-14 10:00:00

Angoisse Dordogne Découverte et initiation au ski nautique, tracté par un câble de 850m.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager

Rendez-vous à l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 10€. Réservation et inscription obligatoire. Découverte et initiation au ski nautique, tracté par un câble de 850m.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager

Rendez-vous à l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 10€. Réservation et inscription obligatoire. +33 5 53 52 68 79 Découverte et initiation au ski nautique, tracté par un câble de 850m.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager

Rendez-vous à l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 10€. Réservation et inscription obligatoire. base de loisir de rouffiac

Angoisse

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Angoisse, Dordogne Autres Lieu Angoisse Adresse Ville Angoisse lieuville Angoisse Departement Dordogne

Angoisse Angoisse Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angoisse/

Ete actif – téléski nautique Angoisse 2022-07-14 was last modified: by Ete actif – téléski nautique Angoisse Angoisse 14 juillet 2022 angoisse Dordogne

Angoisse Dordogne