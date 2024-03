Eté actif stand up paddle Angoisse, samedi 20 juillet 2024.

Eté actif stand up paddle Angoisse Dordogne

Initiation et découverte au stand up paddle. Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur une planche avec une pagaie.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager.

Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 5€

Réservation et inscription obligatoire.

Initiation et découverte au stand up paddle. Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur une planche avec une pagaie.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager.

Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 5€

Réservation et inscription obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 14:00:00

fin : 2024-07-20 16:00:00

Base de loisir de Rouffiac

Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine rouffiac@semitour.com

L’événement Eté actif stand up paddle Angoisse a été mis à jour le 2024-03-21 par Isle-Auvézère