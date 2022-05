Été actif : Spéléologie Orliac, 15 août 2022, Orliac.

Été actif : Spéléologie Mairie Le bourg Orliac

2022-08-15 14:00:00 – 2022-08-15 17:00:00 Mairie Le bourg

Orliac Dordogne Orliac

EUR 10 10 Partez à la découverte du milieu souterrain. Un monde inconnu s’ouvre à vous, sans difficultés techniques. Partez explorer les grottes, cavités et galeries cachées. Aventure et sensations garanties !

Rendez-vous devant la mairie d’Orliac.

Ouvert à tous à partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tenue de sport et chaussures fermées. Bonne compréhension de la langue française exigée.

olivier huard

Mairie Le bourg Orliac

dernière mise à jour : 2022-05-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne