Eté actif – spéléologie Hautefort Dordogne

Hautefort

Eté actif – spéléologie 2021-07-13

Hautefort Dordogne Hautefort EUR 10 10 Initiation à la spéléologie en cavité naturelle. Prenez donc le frais en famille dans les mystérieuses grottes du Périgord. Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 10 ans. 4 personnes max. par groupe.

Tarif pass Dordogne 10€. Inscription obligatoire.

Tarif pass Dordogne 10€. Inscription obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-06-28

