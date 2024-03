Été actif spéléologie Excideuil, mardi 9 juillet 2024.

Été actif spéléologie Excideuil Dordogne

Initiation à la spéléologie en cavité naturelle, encadrée par un professionnel diplômé. Matériel et combinaison fournis.

A partir de 6 ans accompagné par un adulte, ou de 12 ans non accompagné. 8 personnes maximum.

Réservation obligatoire, paiement à la réservation (chèque ou espèce).

Prenez donc le frais en famille dans les mystérieuses grottes du Périgord. Initiation à la spéléologie en cavité naturelle, encadrée par un professionnel diplômé. Matériel et combinaison fournis.

A partir de 6 ans accompagné par un adulte, ou de 12 ans non accompagné. 8 personnes maximum.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme d’Excideuil ou de Lanouaille, paiement à la réservation (chèque ou espèce). 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 10:00:00

fin : 2024-07-09 12:00:00

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

L’événement Été actif spéléologie Excideuil a été mis à jour le 2024-03-22 par Isle-Auvézère