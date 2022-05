Été actif : Spéléologie Bouzic, 18 juillet 2022, Bouzic.

Été actif : Spéléologie Le bourg Halle Bouzic

2022-07-18 – 2022-07-18 Le bourg Halle

Bouzic Dordogne Bouzic

EUR 10 10 Partez à la découverte du milieu souterrain. Un monde inconnu s’ouvre à vous. Partez explorer les grottes, cavités et galeries cachées au cœur de la forêt. Aventure et sensations garanties !

Rendez-vous devant la Halle de Bouzic à 10h30.

Ouvert à tous à partir de 14 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Prévoir un pique-nique. Tenue de sport et chaussures fermées. Bonne compréhension de la langue française exigée. Bonne condition physique.

