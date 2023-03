Eté actif « Spéléologie à la grotte de Beaussac » Mareuil en Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Eté actif « Spéléologie à la grotte de Beaussac », 17 août 2023, Mareuil en Périgord

2023-08-17 14:00:00 – 2023-08-17 16:30:00

Dordogne Eté actif « Spéléologie à la grotte de Beaussac ». Tarif :10 euros.

Rendez-vous au stade de football de Beaussac à 13h45.

Venez découvrir le milieu souterrain et les cavités de la grotte exceptionnelle de Beaussac en Périgord vert.

Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics. Matériel fourni (prévoir des bottes). A partir de 10 ans, les enfants doivent être accompagnés. 8 personnes maximum par groupe. Réservation et inscription auprès de l'Office de Tourisme.

Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics.

