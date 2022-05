Eté actif “Spéléologie à la grotte de Beaussac” Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

Eté actif “Spéléologie à la grotte de Beaussac” Mareuil en Périgord, 21 juillet 2022, Mareuil en Périgord. Eté actif “Spéléologie à la grotte de Beaussac” Mareuil en Périgord

2022-07-21 – 2022-07-21

Mareuil en Périgord Dordogne Mareuil en Périgord Eté actif “Spéléologie à la grotte de Beaussac”. Tarif :10 euros.

Rendez-vous au stade de football de Beaussac à 9h15.

Venez découvrir le milieu souterrain et les cavités de la grotte exceptionnelle de Beaussac en Périgord vert.

Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics. Matériel fourni (prévoir des bottes). A partir de 10 ans, les enfants doivent être accompagnés. 8 personnes maximum par groupe. Réservation et inscription auprès de l’Office de Tourisme. Eté actif “Spéléologie à la grotte de Beaussac”. Tarif :10 euros.

Rendez-vous au stade de football de Beaussac à 9h15.

Venez découvrir le milieu souterrain et les cavités de la grotte exceptionnelle de Beaussac en Périgord vert.

Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics. +33 5 53 05 80 63 Eté actif “Spéléologie à la grotte de Beaussac”. Tarif :10 euros.

Rendez-vous au stade de football de Beaussac à 9h15.

Venez découvrir le milieu souterrain et les cavités de la grotte exceptionnelle de Beaussac en Périgord vert.

Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics. Matériel fourni (prévoir des bottes). A partir de 10 ans, les enfants doivent être accompagnés. 8 personnes maximum par groupe. Réservation et inscription auprès de l’Office de Tourisme. CDS24

Mareuil en Périgord

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Mareuil en Périgord Autres Lieu Mareuil en Périgord Adresse Ville Mareuil en Périgord lieuville Mareuil en Périgord Departement Dordogne

Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil-en-perigord/

Eté actif “Spéléologie à la grotte de Beaussac” Mareuil en Périgord 2022-07-21 was last modified: by Eté actif “Spéléologie à la grotte de Beaussac” Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord 21 juillet 2022 Dordogne Mareuil en Périgord

Mareuil en Périgord Dordogne