Prenez donc le frais en famille dans les mystérieuses grottes du Périgord !

Initiation à la spéléologie en cavité naturelle, encadrée par un professionnel diplômé avec matériel et combinaisons fournies.

A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte durant l’activité) ou de 12 ans (non accompagné).

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

