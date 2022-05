Eté actif : Spéléologie, 12 juillet 2022, .

Eté actif : Spéléologie

2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-12 12:00:00

Venez découvrir le milieu souterrain et les cavités de la grotte exceptionnelle de Teyjat en Périgord Vert à 10 minutes de Saint-Estèphe… nEncadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics. À partir de 10 ans. 8 personnes maximum par groupe. Prévoir bottes et vêtements de rechange. Matériel fourni. nInscription et réservation obligatoires. Règlement à l’inscription. Tarif : 10€. nRendez-vous devant l’église de Teyjat.

