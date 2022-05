Eté actif – Ski nautique Trémolat, 12 juillet 2022, Trémolat.

Eté actif – Ski nautique Trémolat

2022-07-12 – 2022-07-12

Trémolat Dordogne

Baptême de ski nautique pour les adultes et les enfants de plus de 10 ans d’une durée environ 10 minutes sur une partie du plan d’eau de Trémolat. 5 personnes maximum par groupe. Réservation et inscription obligatoires. Tarif : 12€.

Trémolat

