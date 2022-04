Eté actif – rappel géant Salagnac, 23 juillet 2022, Salagnac.

Eté actif – rappel géant Pavillon d’accueil Clairvivre Salagnac

2022-07-23 – 2022-07-23 Pavillon d’accueil Clairvivre

Salagnac Dordogne Salagnac

La descente en rappel est une expérience originale et inoubliable ! Cap’ ou pas cap’ ? Les plus courageux ne sont pas toujours les plus grands…

Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans.

Tarif 5€ la descente – paiement à l’inscription (sur place).

Naturellement Périgord

Pavillon d’accueil Clairvivre Salagnac

