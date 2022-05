Eté actif : randonnée nocturne

Eté actif : randonnée nocturne, 12 août 2022, . Eté actif : randonnée nocturne

2022-08-12 – 2022-08-12 Balade accompagnée et commentée « A la découverte des rapaces nocturnes, des chauves-souris et des étoiles ». Lampe de poche à prévoir.

Départ 21h, rdv place du Tilleul, durée 2 heures

Tarif : 7 € / pers. Réservation conseillée (ouverture des inscriptions en juin)

Office de Tourisme St-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11

