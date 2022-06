ÉTÉ ACTIF – Randonnée gourmande

ÉTÉ ACTIF – Randonnée gourmande, 19 juillet 2022, . ÉTÉ ACTIF – Randonnée gourmande



2022-07-19 – 2022-07-19 EUR 5 5 Rando’renfo et brunch « dégustation de vins avec étape et démonstration chez un éthologue avec ses chevaux »



Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’état.



Ouvert à tous avec un maximum de 20 personnes. Rando’renfo et brunch « dégustation de vins avec étape et démonstration chez un éthologue avec ses chevaux »



Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’état.



Ouvert à tous avec un maximum de 20 personnes. Rando’renfo et brunch « dégustation de vins avec étape et démonstration chez un éthologue avec ses chevaux »



Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’état.



Ouvert à tous avec un maximum de 20 personnes. dernière mise à jour : 2022-06-14 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville