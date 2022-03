Eté actif – Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse Angoisse Catégories d’évènement: Angoisse

Dordogne

Eté actif – Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse, 14 juillet 2022, Angoisse. Eté actif – Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse

2022-07-14 14:00:00 – 2022-07-14 16:00:00

Angoisse Dordogne Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.

A partir de 8 ans. Chaussures fermées

Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 10€

Inscription et réservation obligatoire. Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.

A partir de 8 ans. Chaussures fermées

Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 10€

Inscription et réservation obligatoire. Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.

A partir de 8 ans. Chaussures fermées

Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 10€

Inscription et réservation obligatoire. ®OTLANOUAILLE

Angoisse

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Angoisse, Dordogne Autres Lieu Angoisse Adresse Ville Angoisse lieuville Angoisse Departement Dordogne

Angoisse Angoisse Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angoisse/

Eté actif – Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse 2022-07-14 was last modified: by Eté actif – Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse Angoisse 14 juillet 2022 angoisse Dordogne

Angoisse Dordogne