Saint-Astier

Eté actif : paddle, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Astier. Eté actif : paddle 2021-07-20 – 2021-07-20

Saint-Astier Dordogne Activité nautique sur la rivière Isle : initiation au stand paddle, debout sur une planche avec une rame.

Accessible à partir de 8 ans. Impératif : savoir nager.

RDV base du petit Pré, durée 1h. Tarif : 6 € / personne.

Sur réservation.

