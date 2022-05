Eté actif : Paddle, 25 juillet 2022, .

Eté actif : Paddle

2022-07-25 – 2022-07-25

Essayez le stand up paddle ! Étonnant sport de glisse, debout sur une planche avec une rame vous naviguerez sur l’étang de Saint-Saud-Lacoussière! nEncadrement par un professionnel diplômé. À partir de 8 ans. 12 personnes maximum par groupe. nDe 15h à 16h et de 16h à 17h. Rendez vous sur l’aire de camping-car de l’étang de Saint-Saud-Lacoussière. nInscription et réservation obligatoires. Règlement à l’inscription. Tarif : 6€.

Essayez le stand up paddle ! Encadrement par un professionnel diplômé. À partir de 8 ans. 10 personnes maximum par groupe. De 15h à 16h et de16h à 17h. Rendez vous à l’étang de Saint-Saud-Lacoussière. Inscription et réservation obligatoires. Règlement à l’inscription. Tarif : 6€.

Essayez le stand up paddle ! Étonnant sport de glisse, debout sur une planche avec une rame vous naviguerez sur l’étang de Saint-Saud-Lacoussière! nEncadrement par un professionnel diplômé. À partir de 8 ans. 12 personnes maximum par groupe. nDe 15h à 16h et de 16h à 17h. Rendez vous sur l’aire de camping-car de l’étang de Saint-Saud-Lacoussière. nInscription et réservation obligatoires. Règlement à l’inscription. Tarif : 6€.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par